City, Sterling: "Non ho paura, ma delle riserve. Tornare in campo quando tutto ok"

vedi letture

L'attaccante del Manchester City, Raheem Sterling, ha parlato tramite una diretta sul proprio canale Youtube sull'eventualità di ritornare in campo. "Quando rientreremo in campo non potrà essere solo per un motivo calcistico. Dev'essere sicuro non solo per noi giocatori, ma per l'intero staff medico, gli arbitri... Non so come funzionerà, ma credo che una volta che la sicurezza di calciatori e pubblico sia certificata, allora sarà il momento giusto per tornare. Fino ad allora, come posso dire, non sono impaurito ma ho delle riserve, pensando a quel che potrebbe essere il peggio. Allo stesso tempo guardo avanti e ho voglia di tornare. Ma quando staremo tutti bene".