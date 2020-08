Clamoroso dal Portogallo: salta Cavani al Benfica. Richieste economiche troppo elevate

Clamoroso dal Portogallo: Edinson Cavani non sarà un nuovo giocatore del Benfica. Questo almeno è quanto riferisce A Bola, che spiega come l'attaccante uruguayano abbia avanzato richieste economiche troppo esose per il club lusitano: 10 milioni netti a stagione per un triennale, cifre davvero troppo alte per il Benfica. Le Aguias non sembrano voler cedere, e ora le trattative sembrano essersi interrotte: possibile che i portoghesi virino immediatamente su altri profili, proprio quando l'affare sembrava in dirittura d'arrivo.