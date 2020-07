Clamoroso in Championship: il primo tempo tra Wigan e Hull City finisce 7-0!

Clamoroso tracollo dell'Hull City nel primo tempo della sfida contro il Wigan. La formazione allenata da McCann, invischiata nella lotta per la salvezza, sta perdendo per 7-0 nel match valido per il 44° turno del campionato di Championship, contro una squadra già salva. Un parziale sorprendente, ed è record storico per il club della contea di Greater Manchester: già eguagliato il numero massimo di reti segnate in una singola partita di campionato.