Clamoroso in Coppa d'Africa: la Costa d'Avorio esonera Gasset ma non è eliminata

La Coppa d'Africa regala sempre storie incredibili. L'ultima, però, rischia di entrare davvero nel guinness dei primati: la Costa d'Avorio, dopo la sconfitta per 4-0 contro la Guinea Equatoriale nell'ultima partita del Gruppo A, ha deciso di esonerare con effetto immediato il tecnico Jean-Louis Gasset.

Una scelta improvvisa e dalla strana tempistica, visto che gli Elefanti - padroni di casa - avrebbero potuto ancora qualificarsi agli ottavi della competizione con il ripescaggio delle migliori terze. E infatti ieri, dopo le sconfitte di Tunisia e Zambia, è arrivata la matematica certezza: Kessié e soci continueranno il loro cammino ma saranno guidati da un altro allenatore. La Federcalcio ivoriana ha deciso di affidare la panchina a Emerse Fae, uno dei collaboratori di Gasset, licenziato forse con un po' troppa fretta.

Ottavi di finale

Sabato 27 gennaio

Angola-Namibia

Nigeria-Camerun

Domenica 28 gennaio

Guinea Equatoriale-Guinea

Egitto-DR Congo

Lunedì 29 gennaio

Capo Verde-Mauritania

Senegal-Costa d'Avorio

Martedì 30 gennaio

Mali-Burkina Faso

Marocco-Sudafrica

Classifica marcatori

5 reti: Nsue (Guinea Equatoriale)

3 reti: Bounedjah (Algeria) e Mohamed (Egitto),

2 reti: Dala (Angola), Bertrand Traoré (Burkina Faso), Camara (Senegal), Sinayoko (Mali), J. Ayew e Kudus (Ghana), Zwane (Sudafrica)

