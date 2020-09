Clamoroso in Germania: difensore dell'Amburgo aggredisce tifoso avversario sugli spalti

vedi letture

Nervi tesi in Coppa di Germania. Anzi, decisamente saltati. Al termine di Dinamo Dresda-Amburgo, gara di DFB Pokal finita 4-1 in favore dei padroni di casa, Toni Leistner, difensore in forza agli ospiti, ha letteralmente perso la testa. Il numero 37 ha infatti abbandonato l'intervista a cui stava rispondendo per salire sugli spalti e aggredire un tifoso avversario, probabilmente reo di averlo insultato. Nelle immagini, qui riprese da Twitter, di vede Leistner prendere la maglia il supporter della Dinamo e buttarlo per terra: soltanto l'intervento di altri tifosi e soprattutto degli steward ha consentito di riportare calma. Ma la squalifica sembra inevitabile.

Unbelievable scenes as Hamburg were knocked out by Dresden in the Cup pic.twitter.com/TWtXEM7NxI — Andrew Cesare (@AndrewCesare) September 14, 2020