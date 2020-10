Clamoroso in Liga, il Cadiz espugna Madrid e vola in testa: Real battuto 1-0

Clamorosa sconfitta rimediata dal Real Madrid che in casa è stato battuto 1-0 dal Cadiz. La squadra di Zidane con una super formazione in campo, non è riuscito a rimontare il gol di Lozano che al 16' ha portato avanti gli ospiti. Tre punti pesantissimi per il Cadiz che sale a 10 punti in vetta alla classifica alla pari proprio dei blancos.