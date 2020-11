Clamoroso in Turchia-Croazia: Vida sostituito all'intervallo perché positivo al Coronavirus

Clamoroso è dire poco. Quel che è successo durante Turchia-Croazia ha ben pochi precedenti e fa discutere il calcio europeo. Come reso noto dalla Federcalcio croata, infatti, Domagoj Vida è stato sostituito durante l’intervallo dell’amichevole. Non solo per una questione tecnica (anche se nel comunicato ufficiale si fa riferimento a una scelta in tal senso del ct Dalic), ma per un motivo di salute: il difensore centrale è infatti risultato positivo al Coronavirus. Dopo aver giocato 45 minuti, con compagni e avversari.

La ricostruzione. Dopo i test effettuati lunedì, tutti i giocatori della Croazia erano risultati negativi, mentre questa mattina è stato effettuato un nuovo giro di tamponi, in vista della gara di Nations League contro la Svezia. I primi risultati, poi confermati pochi minuti fa, hanno evidenziato la “potenziale positività di un calciatore”, proprio Vida. Il servizio medico della nazionale, allertato durante l’intervallo, ha isolato il giocatore, a quel punto sostituito, fino alla conferma dei test. Il difensore, peraltro di proprietà del Besiktas, rimarrà a Istanbul in isolamento. Ma la ricostruzione e le tempistiche della vicenda fanno e faranno molto discutere.