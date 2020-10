Clamoroso in Uruguay, arbitro indeciso se convalidare o meno un gol: partita annullata

Clamoroso quanto avvenuto in Uruguay: durante la semifinale di coppa fra Salto-Cerro Largo l'arbitro Eduardo Castillo è costretto a sospendere la partita perché, riportiamo dal referto: "Non sa cosa fare". Sul risultato di 1-1 arriva il gol del Salto al 91'. Rete dapprima convalidata, poi annullata, nuovamente convalidata e infine, dopo aver rivisto al cellulare l'azione, annullata ancora. Una sequenza di decisioni che non ha fatto altro che scatenare il caos: situazione sfuggita totalmente di mano al direttore di gara, che è scappato negli spogliatoi per sfuggire all'ira dei giocatori esasperati. Dal referto si legge: "L'incontro è stato sospeso per la mancanza di garanzie da parte dei protagonisti della partita viste le vicende all'interno del campo di gioco, sulla mia decisione, non c'era il clima per continuare il normale svolgimento della partita". Ciò che è ancora più assurdo della vicenda è che non è stato reso noto il risultato dell'incontro.