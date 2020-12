Clima rovente a Nizza: il presidente striglia la squadra, Vieira a rischio esonero

Quattro sconfitte consecutive in tutte le competizioni. Non è un momento facile per il Nizza: nonostante una rosa di tutto rispetto, la squadra allenata da Patrick Vieira non sta rendendo secondo le attese e occupa l'undicesima piazza in Ligue 1. Un andamento che starebbe preoccupando la dirigenza, tanto che, secondo Nice-Matin, Jean-Pierre Rivère avrebbe fatto una bella sfuriata negli spogliatoi dopo la sconfitta contro il Dijon (1-3). A pagare, come spesso accade, potrebbe essere l'allenatore: il contratto dell'ex centrocampista di Milan, Inter e Juventus scadrà a giugno, ma a questo punto non è escluso un clamoroso esonero.