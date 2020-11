Club Brugge, Clement prima del Dortmund: "Sono una delle squadre più forti d'Europa"

Le ultime chance di qualificazione del Club Brugge agli ottavi di Champions League passano dal match di domani in casa del Borussia Dortmund. "Penso che siano nella top ten delle squadre più forti in Europa in questo momento - ha spiegato in conferenza stampa il tecnico del club belga Philippe Clement -. È una bella sfida per noi giocare contro queste squadre e cercare di ottenere il massimo. La loro è una squadra davvero forte e solida con molti campioni".