Club di Bundesliga pronti a non concedere i calciatori alle Nazionali per le gare di ottobre

Il nuovo aumento dei contagi da Covid-19 ha acceso i riflettori sui prossimi impegni delle Nazionali in occasione della finestra di ottobre della Nations League. Tema, questo, al momento molto sentito in Bundesliga dove una frangia dei club si è detta pronta a non concedere i propri tesserati alle rispettive federazione a fronte delle nuove normative sulla quarantena per coloro che viaggiano altri paesi. "Sarà una situazione molto particolare - ha detto il neo ds del Borussia Dortmund Sebastian Kehl a Kicker - a causa delle nuove restrizioni imposte per contenere la pandemia di Coronavirus. Stiamo cercando delle soluzioni, ma ci riserveremo il diritto di non inviare i nostri tesserati alle varie federazioni qualora non vi sia una regola che ci permetta di utilizzarli immediatamente dopo il loro rientro