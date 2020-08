Cluj campione di Romania, ma che caos! La Federcalcio si inventa una finale all'ultimo momento

Il Cluj si è laureato campione di Romania per il terzo anno consecutivo. Ma quello che è successo ieri ha davvero dell'incredibile: la Federcalcio, cambiando il format della competizione tre ore prima del fischio d'inizio, ha annunciato che la sfida contro il Craiova (staccato di 2 punti in classifica) sarebbe stata decisiva per l'assegnazione del titolo. Una vera e propria finale, che si è resa necessaria perché stava scadendo il termine per comunicare alla UEFA la squadra che avrebbe disputato la prossima Champions League. La partita è finita 3-1 per il Cluj, sceso in campo senza mister Petrescu, in autoisolamento a causa del coronavirus.

Gli altri verdetti - Il Botosani, quarto in campionato, si è qualificato per l'Europa League insieme proprio al Craiova, in quanto l'Astra Giurgiu (terzo) non ha lo stadio a norma. In Europa League ci sarà anche l'FCSB, l'ex Steaua Bucarest, che ha vinto la Coppa di Romania.