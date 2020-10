Col Belgio senza Kane e le polemiche contro le pay tv. Le aperture sportive in Inghilterra

In Inghilterra le aperture sportive dei quotidiani si concentrano su più fronti: dagli accordi delle pay-tv alla panchina a rischio del Manchester United, senza scordarsi però

Express: "Dateci una pausa"

Il ct Gareth Southgate difende la sua scelta di richiamare in squadra Sancho e Abraham dopo che hanno avuto il Coronavirus. In taglio alto si legge il titolo: "Ole non è salvo dal licenziamento". L'articolo racconta come Solskjaer rischi il posto se la stagione del Manchester United dovesse proseguire su questi binari.

Mail: "Il dolore di Harry"

"Harry's pain", gioco di parole con il suono di Harry Kane. L'attaccante del Tottenham preoccupa Mourinho: sembra infatti cosa certa la sua assenza nella partita di oggi pomeriggio contro il Belgio a causa di un infortunio muscolare.

Star: "Diventare brutti"

Il quotidiano si riferisce alle parole di Jordan Henderson, che si è riferito al bisogno dell'Inghilterra, se la situazione lo richiede, di essere brutta e sporca. Anche qui si legge del posto di Solskjaer a rischio: "Woodward tiene l'ascia su Ole". Tra i dissidenti nei confronti del tecnico norvegese, nell'intervallo del ko per 6-1 col Tottenham, c'era anche Bruno Fernandes.

Telegraph: "I piani delle pay-tv possono portare al picco di Covid"

Secondo il quotidiano, con le porte chiuse, le proiezioni delle partite nei pub inglesi andrebbero a contribuire alla crescita dell'epidemia. La Premier League e i suoi club vengono criticati da numerose persone per le decisioni prese, e ora il futuro sembra complicato.