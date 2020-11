Colombia, James smentisce la rissa con i compagni: "Vogliono fomentare discordia e caos"

Comunicato ufficiale di James Rodriguez per smentire le voci che stanno circolando dalla Colombia circa una rissa che lo avrebbe visto coinvolto, con il giocatore dell'Everton arrivato alle mani con Jefferson Lerma. Nervi tesi fra i cafeteros dopo l'umiliazione subita in Ecuador, con un pesantissimo 6-1 rimediato in una partita di qualificazioni ai Mondiali. Solamente quattro giorni prima la Colombia aveva perso in casa per 0-3 contro l'Uruguay.

Di seguito le dichiarazioni ufficiali, tramite una lettera pubblicata dallo stesso James attraverso il proprio profilo Twitter: "Smentisco ogni tipo di allusione circa una brutta condotta, aggressioni, liti o qualsiasi tipo di controversia tra giocatori nel quale io venga menzionato come protagonista, nel corso delle qualificazioni ai Mondiali nei giorni 13 e 17 novembre (...) Tanto nello spogliatoio come nella vita personale mantengo eccellenti e rispettosi rapporti con ognuno dei miei compagni della Seleccion (...) Chiedo di non credere nella disinformazione di queste calunnie. I responsabili di ciò vogliono solo fomentare discordia e caos usando il mio nome, per questo motivo procederò legalmente per tutelarmi".