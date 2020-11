Colombia, Queiroz dopo il 6-1 contro l'Ecuador: "Bisogna rialzarsi con umiltà e andare avanti"

Dopo la sconfitta pesante contro l'Ecuador, il commissario tecnico della Colombia Carlos Queiroz ha commentato: "Sono due sconfitte molto pesanti ma quello che è appena successo succede nel calcio. Ora bisogna rialzarsi con umiltà e andare avanti. Le ultime due sconfitte contro Ecuador e Uruguay sono state due sconfitte molto dure. I ragazzi non meritano questa situazione, mostrano più voglia e qualità di quanto dicano i risultati. Sono il responsabile e non voglio che siano ritenuti responsabili loro. I ragazzi che indossano la maglia della Nazionale hanno regalato tanta gloria alla Colombia in passato e domani la regaleranno di nuovo. Un messaggio ai tifosi? E' un risultato molto pesante di cui non siamo orgogliosi. Chiediamo scusa e comprensione ai tifosi consapevoli che meritano di più e che in futuro vinceremo le partite di cui abbiamo bisogno per arrivare in Qatar".