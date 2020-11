Colombia, traballa la panchina di Queiroz: la Federazione ripensa a Russo

La sconfitta per 6-1 subita in Ecuador, che è arrivata dopo la mazzata casalinga (0-3) contro l'Uruguay, sta facendo tremare la panchina di Carlos Queiroz. Il CT della Colombia è a rischio: in Sudamerica sostengono che la Federazione starebbe pensando a Miguel Angel Russo, tecnico del Boca Juniors, per la sua sostituzione. Russo fu già vicino ad allenare i Cafeteros qualche anno fa, quando guidava il Millonarios, club colombiano.