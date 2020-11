Colombia-Uruguay 0-3, Muriel da incubo. Male Cuadrado e Zapata, Ospina e Mojica si salvano

vedi letture

C'è poco da salvare nella Colombia travolta dall'Uruguay. Nei giudizi dei Cafeteros, sconfitti in casa 0-3 dalla Celeste, evitano l'insufficienza David Ospina, incolpevole sui gol e l'atalantino Johan Mojica, che ha giocato un'onesta partita. Da dimenticare invece la prestazione di Luis Muriel e questo è il commento di Caracol TV: "Altra partita da dimenticare. Non ha alcun peso nell'attacco colombiano". Non si salva nemmeno Duvan Zapata: "Non ha molte possibilità per renderesi pericoloso". Bocciato infine Cuadrado: "Basso rendiumento nel primo tempo, meglio nella ripresa. Ma ci si aspettava di più".