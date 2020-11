Colombia-Uruguay, Torreira: "Occhio a Zapata, all'Atalanta sta facendo cose straordinarie"

vedi letture

Lucas Torreira ha parlato alla vigilia di Colombia-Uruguay, partita di qualificazione ai Mondiali del 2022, in particolar modo del rapporto con i colombiani Luis Muriel e Duvan Zapata, con i quali ha condiviso l'esperienza alla Sampdoria: "Ho un ottimo rapporto con Luis insieme a Duvan, insieme abbiamo condiviso una stagione alla Sampdoria. Dovremo fare molta attenzione a Zapata, è un giocatore molto aggressivo e veloce, con un tiro molto potente da fuori area e sta facendo cose straordinarie all'Atalanta. Non abbiamo parlato della partita ma solo di cose personali e della famiglia. Abbiamo parlato di come vanno le cose in Italia e della mia nuova esperienza all'Atlético. Sono felice di vederli".