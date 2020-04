Colonia, Bornauw recupera dall'infortunio: "Sono di nuovo completamente in forma"

Ai box per un problema muscolare, Sebastiaan Bornauw ha approfittato della pausa forzata per recuperare. Lo stesso difensore del Colonia ha dichirato: "Questa è l'unica cosa positiva della pausa: ho avuto il tempo di mettermi in forma in pace e di ricostruire la mia preparazione. Sono di nuovo completamente in forma".