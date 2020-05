Colonia-Fortuna Dusseldorf, le formazioni ufficiali: Cordoba dal 1'

vedi letture

Si chiude la 27^a giornata di Bundesliga con il match tra Colonia e Fortuna Dusseldorf, con calcio di inizio alle ore 18.00. Le due compagini hanno ufficializzato le formazioni: i padroni di casa schierano il 4-2-3-1, con Cordoba unica punta. Alle sue spalle agiranno Kainz, Uth e Jakobs. Modulo prudente per gli ospiti, un 3-5-2 che potrebbe trasformarsi in 5-3-2 in fase di non possesso. Karaman e Skrzybski andranno a comporre la coppia offensiva. Ecco quali sono i due schieramenti:

COLONIA (4-2-3-1): Horn; Ehizibue, Bornauw, Leistner, Katterbach; Skhiri, Hector; Kainz, Uth, Jakobs; Cordoba.

Allenatore: Markus Gisdol

FORTUNA DUSSELDORF (3-5-2): Kastenmeier; Zanka, Hoffmann, Gießelmann; Zimmermann, Stöger, Morales, Bodzek, Thommy; Karaman, Skrzybski.

Allenatore: Uwe Rösler