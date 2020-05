Colonia-Mainz 2-2: i padroni di casa fanno e disfano tutto, Awoniyi dà il via alla rimonta

Un tempo per uno. Finisce 2-2 tra Colonia e Mainz, con i padroni di casa che sprecano tutto nella ripresa: prima i gol di Uth e Kainz, poi Awoniyi e Kunde Malong pareggiano i conti. Un punto a testa, con gli ospiti che riescono a fare un passo in avanti rispetto al Dusseldorf, fermato sullo 0-0 dal Paderborn. Terzo pareggio stagionale per i padroni di casa, che rimangono in decima posizione.

Poche emozioni nel primo tempo - Succede davvero poco nella prima frazione, anche se la prima rete del match viene messa a segno dopo 6’: Niakhate tampona Uth in area di rigore, per il direttore di gara non ci sono dubbi. Dal dischetto si presenta il numero 23, che non sbaglia. Timida reazione da parte del Mainz, ma la prima metà di gara si conclude sull’1-0.

Rimonta - Nella ripresa succede di tutto: Kainz al 53’ fa 2-0, dopo pochi minuti i padroni di casa rischiano di dilagare ma non trovano la rete del 3-0. Dopo 3’ entra in campo Awoniyi e il match cambia: il nigeriano trova subito la rete e riapre la sfida grazie alla sua velocità sulla corsia destra. Al 72’ ci pensa Kunde Malong a completare la rimonta: accelerazione centrale e difesa saltata facilmente, Horn non può farci nulla sul tiro piazzato dal numero 14. Tante occasioni nei minuti finali, ma i due portieri diventano protagonisti: finisce 2-2, con tanti rimpianti da parte del Colonia.