Colonia, Verstraete: "Bizzarro che ci siano positivi tra noi e continuiamo ad allenarci"

vedi letture

Due calciatori e un fisioterapista del Colonia, in Bundesliga, sono stati trovati positivi al coronavirus. Tra questi non c'è il centrocampista belga Birger Verstraete, che resta però preoccupato circa questa situazione: "Al momento non penso al calcio, ma alla salute dei miei compagni. E' abbastanza bizzarro che non veniamo messi in quarantena e continuiamo ad allenarci. Se ogni calciatore potesse decidere in modo anonimo vorrei proprio vedere cosa si voterebbe in Bundesliga".