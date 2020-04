Colonia, Wolfsburg e non solo: in Bundesliga al via i test sierologici per i calciatori

Test sierologici per i calciatori e per gli staff che militano in Bundesliga e in Zweite Bundesliga. In Germania, i giocatori del Colonia, del Wolfsburg e non solo hanno svolto quest'oggi i test per iniziare (dovrà essere svolto anche un secondo test) gli allenamenti di gruppo in sicurezza.

La 'Bild' di oggi riporta le immagini di diversi calciatori che si sono sottoposto all'esame, un passaggio fondamentale per la ripresa dei giochi.