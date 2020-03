Colora che ti passa. Il Metz e il passatempo per i più piccoli durante l’isolamento

Tutti i club professionistici attraverso i propri canali social hanno cercato di intrattenere i propri tifosi durante la quarantena dovuta al Coronavirus in tanti modi diversi. Dai contest video, ai quiz, passando per puzzle e tanto altro. Il Metz, formazione di Ligue 1, ha deciso di dedicarsi anche i fan più piccoli e per questo weekend di isolamento forzato ha deciso di preparare tutta una serie di immagini del club da stampare e colorare. Non male come idea per passare il tempo… Bravi!