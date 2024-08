Ufficiale Colpaccio in attacco dell'Osasuna. Dal Bayern arriva in prestito Bryan Zaragoza

Colpaccio per l'attacco dell'Osasuna. Il club basco ha annunciato di aver trovato un accordo col Bayern Monaco per l'arrivo in prestito dell'esterno offensivo Bryan Zaragoza. Il classe 2001, ex Granada, torna così in Spagna dopo essere passato ai bavaresi lo scorso gennaio.

Di seguito l'annuncio ufficiale dell'Osasuna.