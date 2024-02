Ufficiale Colpo Fluminense: i campioni del Sudamerica si assicurano Marquinhos dall'Arsenal

Colpo in entrata per il Fluminense, campione del Sudamerica in carica. Il club carioca ha annunciato l'acquisto di Marquinhos dall'Arsenal. L'attaccante, 20 anni, arriva dai gunners con la formula del prestito fino al 31 dicembre 2024.

"Sono veramente felice. È una grande opportunità nella mia carriera poter rappresentare il Fluminense. Sono molto felice e spero che scriveremo una bella storia, con titoli e tante vittorie” ha dichiarato. “Il Fluminense è un club che punta a grandi cose ed è per questo che sono venuto qui. L’obiettivo della stagione è vincere quanti più titoli possibili. Se riuscissimo a vincere la Libertadores per la seconda volta, sarebbe meraviglioso”.

Marquinhos in questa prima parte di stagione aveva giocato, sempre in prestito, al Nantes. Per lui 7 presenze in Ligue 1 e un gol.