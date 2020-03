Come alleviare la quarantena? L'iniziativa dei tifosi dell'Atl. Madrid: rivedere una gara speciale

Proprio come in Italia, anche in Spagna le misure per arginare l'emergenza Coronavirus si sono fatte più restrittive degli ultimi giorni. L'isolamento domiciliare è obbligatorio, così anche da quelle parti si prova a combattere la noia. E, per gli appassionati, il calcio non può non giocare un ruolo chiave. I tifosi dell'Atletico Madrid, ad esempio, tramite i social network hanno lanciato un'iniziativa: alle 20:30 di stasera tutti insieme, ognuno da casa sua, a guardare contemporaneamente Liverpool-Atletico del 2010, una delle partite più belle della storia recente dei Colchoneros. Era la squadra di Quique, Forlan, Aguero, De Gea e oggi a Madrid se la gusteranno per l'ennesima volta in tanti.