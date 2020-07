Come cambia il Bayern con Sané e coi nuovi acquisti d'estate. Anche se non è finita qui

Come giocherà il nuovo Bayern Monaco di Leroy Sané. Pronto a indossare la dieci della formazione bavarese, il talento inglese prenderà con tutta probabilità in campo il posto di Philippe Coutinho. In un 4-3-3 che si trasforma in 4-2-3-1 a seconda della posizione in campo dell'immarcescibile Thomas Muller. Il primo dubbio sorge tra i pali: giocherà l'eterno Manuel Neuer o Alexander Nubel, di undici anni più giovane, preso dallo Schalke 04, gli prenderà il posto? Sensazioni tedesche: sarà ballottaggio e alternanza, con un altro anno di Neuer titolare anche in virtù del rinnovo. In difesa Lucas Hernandez e Niklas Sule come centrali, a patto che resti Jerome Boateng come primo backup e Tanguy Kouassi, 2002 preso dal PSG in regime di svincolo, come alternativa. Sempre in difesa, può partire David Alaba, ventotto anni, che ha richieste in tutta Europa: alle sue spalle è oramai sbocciato definitivamente il canadese Alphonso Davies. Due top per una maglia a destra: Benjamin Pavard o Alvaro Odriozola.

Mediana: chi al posto di Thiago? Thiago Alcantara ha salutato i compagni e allora non è da escludere che il Bayern possa investire su altri giocatori. Chiaro, i titolari son scelti: partendo dai due mediani, le maglie sono di Joshua Kimmich e Leon Goretzka e, per adesso, le alternative sono Javi Martinez e Corentin Tolisso. Se il francese dovesse partire ci sarebbe Michael Cuisance come alternativa ma anche il classe '99 ha richieste, come quella dell'Olympique Marsiglia. Occhio, allora, a potenziali innesti nel reparto.

Sané per Coutinho. E Perisic? Davanti è arrivato Leroy Sané che sarà un perno della formazione di Hansi Flick. Prenderà il posto di Philippe Coutinho che tornerà al barcellona e, sulla carta, la formazione sarà un 4-2-3-1 con Sané e Serge Gnabry sugli esterni, Muller trequartista e ovviamente Robert Lewandowski davanti. Backup di lusso con Kingsley Coman sugli esterni e i talentissimi Joshua Zirkzee, classe 2001, e Fiete Arp, un anno più giovane, come centravanti. Ma se Ivan Perisic dovesse partire, allora servirebbe un altro uomo sulla trequarti di Flick.