Come il Liverpool nessuno mai: capolista di Premier a Natale per tre anni consecutivi

Come il Liverpool nessuno mai. I Reds di Jurgen Klopp, come riporta il profilo Twitter Opta Joe, sono la prima squadra di Premier League a occupare la vetta della classifica a Natale per tre anni consecutivi dall'impresa degli stessi... Reds. Nel triennio 1978-1980 erano stati infatti proprio gli uomini di Bob Paisley a scrivere questo primo record della storia del calcio britannico.

3 - Liverpool are the first side to sit top of the English top-flight table at Christmas in three consecutive years since the Reds themselves also did so from 1978-1980 under Bob Paisley. Present. pic.twitter.com/HOWU45lLAl

— OptaJoe (@OptaJoe) December 20, 2020