Comunicato della Premier League: "Project Big Picture non approvato all'unanimità"

I 20 club di Premier League hanno deciso all'unanimità di non approvare il "Project Big Picture". In un comunicato, la Lega calcio inglese ha annunciato che "le società, la Lega e la FA hanno deciso di lavorare insieme su un piano strategico per le strutture e il finanziamento del calcio inglese, consultandosi con tutte le parti interessate per garantire una piramide calcistica competitiva e sostenibile. Nella riunione odierna è stato anche concordato di rendere disponibile un pacchetto di salvataggio (50 milioni di sterline) che mira a garantire che i club di League One e League Two non cesseranno di esistere a causa dell'impatto finanziario del COVID-19 e saranno in grado di completare la stagione in corso". Il Project Big Picture, promosso da Manchester United e Liverpool, mirava a ridurre da 20 a 18 il numero delle partecipanti alla Premier League e a eliminare competizioni come il Community Shield e la Carabao Cup.