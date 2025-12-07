"Con Slot nessun rapporto": che farà il Liverpool dopo lo sfogo di Salah?

Piove sul bagnato in casa del Liverpool. Non solo l'ennesima beffa stagionale con un pazzo 3-3 contro il Leeds maturato con una rete subita al 96', ma anche la grana rappresentata dalle esplosive dichiarazioni di Mohamed Salah al termine di un match che lo ha visto rimanere in panchina per tutti i 90 minuti più recupero.

In un’intervista rilasciata a TV2Sport, la stella egiziana ha criticato apertamente la gestione dell’allenatore. Già l’esclusione contro il West Ham aveva sollevato dubbi, ma Slot aveva liquidato la questione come semplice rotazione. Tuttavia, le successive panchine contro Sunderland e Leeds – entrambe terminate in pareggio – hanno portato Salah a rompere il silenzio con parole durissime: "Non è accettabile che io finisca di nuovo in panchina, e non capisco perché stia succedendo a me», ha dichiarato l’egiziano, aggiungendo di sentirsi “gettato sotto un autobus” nonostante tutto ciò che ha dato al club".

Salah ha poi svelato la rottura del rapporto con Slot: "Avevamo un buon rapporto, poi all’improvviso non c’è più. Sembra quasi che qualcuno non mi voglia nel club".

E ora? Attesa per le reazioni e gli scenari

Difficile capire cosa possa accadere ora. Salah ha messo apertamente in discussione la leadership con la guida della squadra. Al contempo, come sottolinea la BBC, è impensabile che il Liverpool possa reagire alle parole dell'attaccante con un esonero del tecnico, già pesantemente in discussione.

D'altra parte Salah è il simbolo del club: ha vinto due titoli di Premier League, la Champions League, la FA Cup e la EFL Cup a Liverpool, segnando 250 gol. In Premier League, ha segnato 188 gol e fornito 88 assist. È terzo nella lista di tutti i tempi dei marcatori del Liverpool, dietro Ian Rush e Roger Hunt. Di fronte c'è la sfida contro l'Inter, a breve poi il giocatore partirà per la Coppa d'Africa. Ricordiamo che Salah ha un contratto con i Reds fino al 30 giugno 2027, firmato peraltro lo scorso aprile. Ma a questo punto non si può escludere nessuno scenario da qui ai prossimi mesi.