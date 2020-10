Conceicao spavaldo col City: "Faccio la Champions da tutta la vita, a Manchester per vincere"

vedi letture

L'allenatore del Porto, Sergio Conceição, ha presentato così la sfida di Champions in programma domani in casa del Manchester City: "Abbiamo preparato la partita di Manchester per vincere. Affronteremo un avversario di qualità, ma senza alcun tipo di arroganza io ho sempre vissuto la Champions sia da giocatore che da allenatore... Abbiamo un'enorme voglia di battere i Citizens e faremo di tutto per riuscire nel nostro intento", le parole del tecnico dei Dragoes in conferenza stampa.