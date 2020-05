Contatto tra Klopp e Werner. L'attaccante tedesco ha una clausola: Liverpool in pole

vedi letture

Potrebbe proseguire al Liverpool la carriera di Timo Werner, attaccante classe '96 di proprietà dell'RB Lipsia. Il calciatore di Stoccarda piace anche all'Inter ma in questo momento - in caso di trasferimento - i reds sono in vantaggio su tutte le altre squadre interessate.

Contratto tra Klopp e Werner - A spingere per l'acquisto di Werner in casa Liverpool è soprattutto l'allenatore Jürgen Klopp. Raphael Honigstein, giornalista di 'BT Sport' che ha recentemente pubblicato una biografia del tecnico ex Borussia Dortmund (in uscita in Italia a luglio), ha svelato che nelle ultime ore c'è stata una videochiamata tra Klopp e Werner, che in caso di addio al Lipsia ha proprio nel Liverpool la sua priorità.

Clausola valida fino al 15 giugno - Il Liverpool, però, non ha ancora sciolto le riserve. Nel contratto che lega Werner al Lipsia c'è una clausola - valida fino al 15 giugno - che si aggira intorno ai 55 milioni di euro. Ma i reds soprattutto a causa della crisi economica scaturita dall'emergenza coronavirus non sono ancora del tutto convinti di pagare questa cifra.