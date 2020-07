Contento: "Perisic grande acquisto del Bayern, ad Alaba direi di restare"

Intervistato dall'emittente tedesca Sport1, Diego Contento, ex difensore del Bayern Monaco oggi in forza al Sandhausen, ha elogiato il lavoro da dirigente del club bavarese di Hasan Salihamidzic: "Sta facendo un ottimo lavoro. Giocatori come Alphonso Davies e Ivan Perisic sono stati degli ottimi acquisti. Modella la squadra alla perfezione. Sta facendo un ottimo lavoro. Leroy Sané rappresenta il trasferimento top per Brazzo. Mi chiedo se Leroy abbia il gene 'Mia san Mia'".

Contento parla anche della situazione di David Alaba, il cui rinnovo col Bayern Monaco è ancora in bilico: "Prima di tutto, David deve sentirsi a proprio agio con la sua decisione. Di certo sa cosa gli ha dato il Bayern. Una decisione molto difficile per lui. È un giocatore di livello mondiale e uno dei principali giocatori della squadra. Gli consiglierei di restare al Bayern, può scrivere la storia".