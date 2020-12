Copa del Rey: tutto facile per Atletico Madrid, Levante e Villarreal. Rimonta Valencia

vedi letture

Sono andati in scena i 64esimi di finale di Copa del Rey ed è sceso in campo l'Atletico Madrid che ha battuto in trasferta il Cardassar grazie ai gol di Lemar, Sanchez e Vskaljko. Cinquina del Levante rifilata al Racing Murcia e poker del Malaga al Coruxo. Va avanti anche il Valencia che sotto di due gol in casa del Terrassa ha portato la gara sul 2-2 e ai supplementari, per poi rimontare con due reti per un totale di 4-2. Tutto facile per il Villarreal che battuto il Leioa con sei gol.

COPA DEL REY - 64ESIMI DI FINALE

Coruxo-Malaga 0-4

Lealtad-Alcoron 1-2

Burgos-Andorra 2-0

Cordoba-Albacete 1-0

L'Hospitalet-Almeria 1-4

Quintanar-Gijon 1-2

San Fernando-Castellon 0-2

Numancia-Lorca Deportiva 4-1

Amorebieta-Logrones 1-0

Balearas-Fuenlabrada 0-1

Cardassar-Atl. Madrid 0-3

Ibiza Islas Pitiusas-Sabadell 0-2

Internacional de Madrid-Linares 0-3

Laz Rozas-Mirandes 1-0

Llagostera-Espanyol 0-1

Racing Murcia-Levante 0-5

Terrassa-Valencia 2-4

Torrelavega-Saragozza 0-2

Guijuelo-Maiorca 0-1

Rayo Majadahonda-Yeclano 1-2

Marbella-Lleida 1-0

Calahorra-La Nucia 0-1

Bunol-Elche 1-2

Leioa-Villarreal 0-6

Rincon-Alaves 0-2