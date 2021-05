Copa Libertadores, Boca e Internacional agli ottavi. Fuori il Santos: i risultati della notte

Internacional, Olimpia Asuncion, Barcellona SC, Boca Juniors, Argentinos jrs e U. Catolica si aggiungono alle squadre già qualificate ieri e staccano il pass per gli ottavi di Copa Libertadores. Nella notte vittoria degli Xeneizes per 3-0 su The Strongest, mentre il Santos (non basta il talento Kaio Jorge) perde in Ecuador e saluta la competizione. L'Olimpia gioca a tennis contro il Deportivo Tachira, Bergessio trascina il Nacional a una vittoria inutile. Ecco tutti i risultati:

Internacional-Always Ready 0-0

Olimpia Asuncion-Dep. Tachira 6-2

Barcellona SC-Santos 3-1

Boca Juniors-The Strongest 3-0

Nacional-Argentinos jrs 2-0

U. Catolica-Atl. Nacional 2-0