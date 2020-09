Copa Libertadores, i risultati della notte: Boca e Santos ok, cade il Penarol

Si sono disputati in nottata tre match validi per la fase a gironi della Copa Libertadores. Vittorie in trasferta per Boca Juniors e Santos, mentre i boliviani del Wilstermann battono 3-1 il Penarol.

Risultati

J. Wilstermann-Penarol 3-1

Ind. Medellin-Boca Juniors 0-1

Delfin-Santos 0-2

CLASSIFICHE

Gruppo A

Ind. del Valle 9

Flamengo 9

Junior 6

Barcellona SC 0

Gruppo B

Palmeiras 10

Guarani 7

Bolivar 4

Tigre 1

Gruppo C

Athletico-PR 9

Colo Colo 6

J. Wilstermann 6

Penarol 3

Gruppo D

LDU Quito 9

River Plate 7

San Paolo 4

Binacional 3

Gruppo E

Internacional 7

Gremio 7

America de Calì 4

U. Catolica 4

Gruppo F

Nacional 12

Racing Club 9

Estudiantes 3

A. Lima 0

Gruppo G

Santos 10

Defensa y Justicia 6

Olimpia Asuncion 5

Delfin 1

Gruppo H

Boca Juniors 10

Caracas 7

Libertad 6

Ind. Medellin 0