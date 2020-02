vedi letture

Copa Libertadores, Internacional e Barcelona Guayaquil alla fase a gironi

Altre due squadre hanno staccato nella notte il pass per la fase a gironi di Copa Libertadores: si tratta di Barcelona Guayaquil e Internacional. Gli ecuadoriani hanno avuto la meglio del Cerro Porteno: netto successo 4-0 in Paraguay dopo la vittoria in casa all'andata per 1-0. All'Internacional basta un gol del sempiterno Pablo Guerrero (36 anni) per avere la meglio del Deportes Tolima. All'andata in Colombia la partita era terminata 0-0. Stanotte si conoscerà l'ultima qualificata che uscirà dalla sfida fra Club Guarani e Palestino. All'andata i paraguayani vinsero 1-0 in Cile.