Copa Sudamericana, Coquimbo Unido in semifinale. Stasera si completa il quadro dei quarti

Il Coquimbo Unido accede alle semifinali di Copa Sudamericana. Eliminati i colombiani dello Junior a cui non è bastato il successo in Cile per 1-0. Decisiva la sfida dell'andata giocata a Barranquilla, col successo dei Piratas per 2-1. Coquimbo Unido unica squadra non argentina rimasta in corsa. Affronterà in semifinale il Defensa y Justicia. Stasera si completa il quadro dei quarti di finale con Independiente-Lanus. La vincente affronterà il Vélez Sarsfield.