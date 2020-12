Copa Sudamericana, Lanus ultima semifinalista. Il Coquimbo unica non argentina in corsa

vedi letture

È il Lanus l'ultima semifinalista della Copa Sudamericana. La formazione argentina batte 3-1 l'Independiente nel derby e si qualifica in virtù dello 0-0 della gara d'andata. Reti di Belmonte, Sand e Orsini, di Roa il gol della bandiera dei padroni di casa. In semifinale, la squadra di Zubeldia affronterà il Velez, mentre il Defensa y Justicia di Crespo se la vedrà con i cileni del Coquimbo, unica squadra non argentina in corsa per il titolo.