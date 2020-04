Copenaghen, 3 turni al giocatore che ha spinto il poliziotto. ll club: "In quarantena dalla UEFA"

La UEFA ha deciso di squalificare per tre turni il giocatore del Copenaghen Michael Santos, reo di aver spintonato un poliziotto nel corso della partita contro il Celtic, valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Tutto è partito dal gol del compagno di squadra Pep Biel che nell'esultare era corso verso la propria curva, venendo però letteralmente placcato da un agente, situato proprio nei paraggi per garantire l'ordine pubblico. A intervenire proprio Santos a spintonare lo stesso poliziotto. L'intervento provvidenziale dei colleghi ha placato gli animi, evitando che la situazione degenerasse. Il Copenaghen in una nota ufficiale ha scritto: "Santos viene messo in quarantena dalla UEFA" sottolineando come la punizione sia ritenuta troppo severa tenendo conto di tutte le circostanze dello scontro.