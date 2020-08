Copenaghen, Solbakken: "Contento per i ragazzi, sarebbe stato bello festeggiare con i tifosi"

Dopo il successo rotondo contro l'Istanbul Basaksehir, il tecnico del Copenaghen Stale Solbakken ha commentato: "Sono molto contento per i ragazzi, è un risultato storico essere nei quarti di finale per una squadra del nord Europa. E' un quarto di finale che pesa molto per me e per la storia del club, ma è un peccato che a nessun altro sia stato permesso di prenderne parte dal vivo. Fa male pensare come si sarebbero sentiti i 30.000 tifosi sugli spalti quando abbiamo tenevamo la palla negli ultimi minuti".