Copenaghen, Solbakken: "Forse è stata la miglior partita di sempre"

Ståle Solbakken, allenatore del Copenaghen, si è così espresso al termine del match perso 1-0 contro il Manchester United ai quarti di finale di Europa League: "Possiamo essere soddisfatti per tutto quello che abbiamo fatto, non potevo chiedere di più ai miei ragazzi. Ogni giocatore si è speso al massimo fisicamente e mentalmente, siamo stati bravi a mantenere aperta la partita fino all'ultimo. Nei primi trenta minuti ci siamo comportati molto bene, poi siamo leggermente calati in corrispondenza dell'intervallo per tornare a prendere campo nella ripresa. Nel primo tempo supplementare non siamo stati abbastanza compatti e lo United, grazie agli ottimi calciatori a disposizione, è riuscito a fare la differenza. Abbiamo accusato un po' di stanchezza, non riuscendo più a muovere velocemente il pallone: il nostro portiere ci ha salvato in più di una circostanza sulle loro combinazioni rapide e precise, noi ci siamo provati a giocare qualche carta nel finale con i calci piazzati ma non abbiamo avuto successo. Una squadra scandinava non era mai arrivata a giocare un match di questo livello: questa avventura europea è stata molto importante per noi perché siamo cresciuti col passare delle partite, stasera non siamo andati così lontani dalla vittoria contro un team decisamente più forte. Considerando l'avversaria che ci siamo trovati di fronte, forse è stata la miglior partita di sempre: c'è stato un grande lavoro di squadra".