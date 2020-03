Copenaghen, stipendi tagliati del 20%: "Un aiuto oggi per tornare a vincere domani"

Il Copenaghen è il primo club in Danimarca a varare il taglio degli stipendi per dirigenti, calciatori e staff: il 20% dei salari dei prossimi due mesi verrà trattenuto per aiutare il club a superare la crisi dovuta al Coronavirus. La decisione è stata presa di comune accordo come confermato dall'azionista di maggioranza Christensen: "Abbiamo tutti lo stesso obiettivo: aiutare il club per investire le nostre possibilità per vincere di nuovo appena torneremo a giocare".