Coppa di Bielorussia: alle 17 Soligorsk-Brest in streaming gratuito su Tuttomercatoweb

Dopo il 2-0 dell'andata, la Dinamo Brest, campione in carica in Bielorussia, andrà sul campo del Soligorsk per cercare il pass per la finale di Coppa. Alle ore 17:00 la semifinale di ritorno in live streaming su Tuttomercatoweb.com, con le formazioni che peraltro si sono sfidate già quattro giorni fa e col Soligorsk che è riuscito a vincere proprio 2-0.

Tuttomercatoweb.com trasmette in live streaming il calcio bielorusso, insieme a MyCujoo, offrendo la possibilità a tifosi, appassionati, scommettitori e curiosi di seguire i campionati ancora in corso nel mondo.