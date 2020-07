Coppa di Bulgaria, CSKA Sofia ko ai rigori. Il titolo resta al Lokomotiv Plovdiv

Il Lokomotiv Plovdiv vince per la seconda volta la Coppa di Bulgaria bissando il successo di un anno fa. A cedere il passo è il CSKA Sofia che deve arrendersi ai calci di rigore dopo aver tenuto lo 0-0 per 120 minuti sbattendo ripetutamente sul portiere bianconero Lukov, sostituito però al momento dei calci di rigore. Il Lokomotiv segna i suoi cinque tiri dagli undici metri, mentre il CSKA paga a caro prezzo l’errore di Sowe. Circa mezz'ora di gioco per l'italiano Stefano Beltrame nelle fila della squadra della capitale. Il Lokomotiv con questa vittoria stacca il pass per le coppe europee nella prossima stagione.