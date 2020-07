Coppa di Francia, la finale: PSG-Saint Etienne 1-0 al 45'. Decide il gol di Neymar

Si chiude con il PSG in vantaggio per 1-0 sul Saint Etienne il primo tempo della finale di Coppa di Francia allo Stade de France. Di Neymar al 14' il gol che per il momento decide il match. Da segnalare l'infortunio alla mezzora di gioco che ha costretto ad uscire dal campo Kylian Mbappe. L'attaccante è uscito dal campo in lacrime e zoppicante per il forte colpo subito alla caviglia.