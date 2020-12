Coppa di Francia salva, studiato il nuovo format per permettere lo svolgimento del torneo

La Federcalcio francese ha studiato un nuovo format della Coppa di Francia, per evitare che la competizione venga annullata a seguito delle complicazioni date dalla pandemia di Covid-19.

Le partecipanti saranno suddivise in due tornei paralleli fino agli ottavi di finale: ci sarà il percorso dei club di Ligue 1 e Ligue 2, e una seconda via per i club dilettantistici. I due percorsi si incroceranno ai 16esimi di finale, quando vi saranno 15 squadre "Pro" e 17 dilettanti al via.