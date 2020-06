Coppa di Grecia, l’Olympiacos batte il PAOK. Sarà finale contro l’AEK Atene

L’Olympiacos è la seconda finalista di Coppa di Grecia e sfiderà i cugini dell’AEK Atene per il titolo. La squadra biancorossa, dopo aver perso per 3-2 in casa del PAOK Salonicco, ribalta la semifinale in casa vincendo per 2-0 grazie alle reti di Masouras al 65° e Camara all’85°. Nervi tesi in casa bianconera invece nel finale con Ferreira che prende un rosso diretto all’87° ed El Kaddouri che lascia in nove i compagni al ‘93° per doppia ammonizione.

Olympiacos-PAOK Salonicco 2-0 (65° Masouras, 85° Camara) (andata 2-3)