Coppa di Russia, vince lo Zenit ma a Ivanovic scivola il trofeo: era di vetro, rotto in mille pezzi

Un incoveniente piuttosto curioso, quello capitato ieri sera ai giocatori dello Zenit San Pietroburgo, ed in particolare al suo capitano Branislav Ivanovic. Il difensore serbo, dopo che la sua squadra ha vinto 1-0 contro il Khimki la finale della Coppa di Russia grazie al gol su rigore di Dzyuba al minuto 84, nel corso dei festeggiamenti si è reso protagonista della disavventura: alzando al cielo il trofeo, infatti, se l'è visto scivolare di mano e cadere per terra. Sarebbe tutto regolare, se il trofeo non fosse stato di vetro, e non si fosse infranto a terra rompendosi in mille pezzi. Di seguito un video che immortala il momento, accolto comunque tra i sorrisi dello stesso Ivanovic e dei suoi compagni. Seppure, come si può notare, qualcuno - specie tra lo staff - venga colto dall'incredulità per quanto visto.